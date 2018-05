Elektriautod võivad 2040. aastaks pühkida nafta nõudlusest seitse miljonit barrelit päevas

BNEFi hinnangul ületab elektriautode müük selle aasta jooksul 1,6 miljoni piiri. 2014. aastal oli see number vaid paarsada tuhat. Elektriautode müügile on aidanud eelkõige kaasa aukude hindade järsk langus, mis tuleneb tehnoloogia kiirest arengust. Akude hinnad on langenud 2010. aastaga võrreldes 79 protsenti, kukkudes 1000 dollarilt kilovatt-tunni kohta kõigest 209 dollarile kilovatt-tunni kohta. Aastaks 2030 võib see number olla kuni 70 dollarit kilovatt-tunni kohta.

Ka suured autotootjad suunavad oma pilgu üha enam elektri poole, seda eriti kohtades, kus on karmimad heitmete regulatsioonid (näiteks EL). Kui möödunud aastal oli maailmas saadaval 155 erinevat elektriauto mudelit, siis 2022. aastaks võib tõusta see number 289 peale.

Vaatamata kasvavale nõudlusele koobalti järgi, prognoosib BNEF siiski, et 2025. aastaks müüakse maailmas 11 miljonit ja 2030. aastaks 30 miljonit elektriautot. 2040. aastaks on see number 60 miljonit ja elektrilised sõiduautod moodustavad umbes 55 protsenti kogu turust. See tähendab, et maailma teedel sõidab siis 559 miljonit elektriautot.