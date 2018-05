Trumpi tujud muutusid taas: kaubanduslepingut Hiinaga ei tulegi?

USA rahandusminister Steven Mnuchin ja Hiina asepeaminister Liu He leppisid laupäeval kokku, et lõpetavad üksteise kaubandussõja ja tariifidega ähvardamise ning panid aluse raamleppele, mis vähendaks kaupadele seatud tariife. Sula kahe riigi vahelistes suhetes saatis aktsiaturud üle kogu maailma tõusuteele. Nüüd tundub aga, et Trump ei pruugi sugugi oma rahandusministriga nõustuda, kirjutab CNN.