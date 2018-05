McDonald's sattus seksuaalse ahistamise skandaali

Naissoost töötajad, kellest üks on 15. aastane, töötasid muuhulgas Miamis, Los Angeles ja Detroits. Naiste nimel kaebuse esitanud töölisõiguste kampaaniagrupi Fight for $15 sõnul ignoreerisid ülemused töötajate kaebusi ning mitmel juhul ka mõnitasid kannatanuid. Mõnedel juhtudel ähvardati kaebajaid vaikima vallandamisega, kirjutab BBC .

Ühel teisel juhul langes New Orleans töötanud naine kaastöötaja käperdamise ohvriks, kuid ülemused naersid tema kaebuse ainult välja, öeldes, et ju siis jättis ta kaastöötajale liiga ahvatleva mulje.

McDonald'si töötajate palga eest võitlev Fight for $15 on lubanud leida veelgi seksuaalse ahistamise ohvreid ja seadnud üles vastava telefoniliini. Organisatsioon on lubanud viia kannatanute kaebused juristideni, kes juhtumeid uurima hakkavad.