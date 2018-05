BaltCap müüb osaluse eestlastelegi tuttavas kohvikuketis

Kui reedel rääkisid BaltCapiga seotud allikad, et on pannud enda osaluse üle Baltikumi tegutsevas kohvikuketis Caffeine müüki, siis täna kinnitas seda ka kohvikukett ise, vahendab Leedu ärileht Verslo Žinios .

«Kuna eelmisel nädalal mitteametlikel allikal levinud info Caffeine’i võimaliku müügi osas on tekitanud palju müra, siis on tõsi see, et otsime BaltCapi osalusele ostjat. Lisaks plaanime oma kohvikuketti kiiresti laiendada,» ütles börsiteates kohvikuketi asutaja ja kommunikatsioonijuht Nidas Kiuberis. Ta märkis, et mõlemad protsessid on olnud pikalt ette planeeritud ja täiesti ratsionaalsed.