Pangad: on märgata huvi Tallinna Sadama IPO vastu

Swedbank Marketsi valdkonnajuht Andres Suimets ütles, et huvi Tallinna Sadama avaliku pakkumise vastu on suur, vahendab Äripäev . «Kliendid helistavad küsimustega ja uurivad pakkumise detailide kohta, osa kasutab ka märkimisperioodile eelnenud aega ära ja avab väärtpaberikonto. Kindlasti suureneb aktiivsus veelgi, kui reedel algab märkimine,» ütles ta.

SEB kommunikatsioonijuht Evelin Allas kinnitas, et mõningal määral on suurenenud klientide küsimused Tallinna Sadama IPO kohta, samas suuremat päris uute väärtpaberikontide avamist veel märgata ei ole. LHV Pank ei soovinud kommenteerida, kuna see võiks anda indikatsiooni huvi kohta avaliku pakkumise suhtes.