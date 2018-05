Admiral Markets sai finantsinspektsioonilt Tšehhis tegutsemise keelu

«Seoses Admiral Markets AS poolt Tšehhi Vabariigi õigusaktides ettenähtud aruandluskohustuse täitmata jätmisega, on finantsinspektsiooni juhatus 21.05.2018 teinud Admiral Markets AS-ile ettekirjutuse, keelates Admiral Markets AS-il Tšehhi Vabariigis asutatud filiaali kaudu alates otsuse jõustumisest mistahes investeerimisteenuste ja investeerimiskõrvalteenuste osutamine väärtpaberituru seaduse tähenduses,» ütles Admiral Markets börsiteates.

Otsus tehti Admiral Marketsile elektrooniliselt teatavaks täna ning ettekirjutus avaldatakse lähipäevil ka finantsinspektsiooni veebilehel. «Vaatamata filiaali tegevuse lõpetamise otsusele tegeleb Admiral Markets AS hetkel aktiivselt esitamata jäänud aruannete esitamisega. Admiral Markets AS täidab ettekirjutust ning ei osuta oma Tšehhi filiaali kaudu investeerimisteenuseid ja investeerimiskõrvalteenuseid,» kinnitas ettevõte teates.

Admiral Marketsi tegevjuhi Sergei Bogatenkovi sõnul on finantsinspektsiooni ettekirjutuse resolutsioon kõiki asjaolusid arvestades ootamatu. Küll aga kinnitab ta, et see ei oma mõju Admiral Marketsi kapitaliseeritusele ja kasumlikkusele. «Filiaal on tegevuse algusest osutanud Admiral Markets AS-ile peamiselt tugiteenuseid ning filiaalil endal kliente ei ole,» põhjendas ta.