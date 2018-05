President läheb Tederile Ukrainas appi

Ärimees Hillar Teder, kes on aastaid otsinud õigust olukorrale, kus temale kuuluv firma Arricano kaotas võimu Kiievis asuva Sky Malli kaubanduskeskuse üle, ütles, et Eesti riigipeast on juba kasu olnud, vahendab Äripäev .

Ettevõtja lisas, et tänu sellele, et visiit on tulemas, on märgata taas Ukraina poolt suuremat aktiivsust, kuid tulemust on siiski keeruline ennustada. «Teisel pool taas keeratakse nagu mingisuguseid rattaid edasi, kuid seda, kui kaugele need rattad veerevad, on muidugi jälle iseküsimus.»