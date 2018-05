Meistrite Liiga finaalmäng paneb jalgpallifännide lojaalsuse kulukalt proovile

Astronoomilised summad, mida selle kõige eest nõutakse, on sundinud lojaalseid fänne otsima leidlikke viise nädalavahetusel Kiievisse saamiseks, vahendab CNN. Kuigi paljude jaoks on see paras seiklus, ei ole nad kindlasti selle üle õnnelikud.

Liverpooli jalgpalliklubi ajakirja Anfield Wrap toimetaja Gareth Roberts ütleb, et tema jaoks tähendab see kahepäevast teekonda läbi viie riigi – Prantsusmaa, Belgia, Hollandi, Saksamaa ja Poola –, et jõuda kohale finaalmänguks, mis algab laupäeval, 26. mail kell 19.45 Suurbritannia aja järgi.

Ta naljatab, et selleks, et näha Briti Premium liiga't Euroopa tiitlimängus, peab ta tegema olulisi ohverdusi oma isiklikus hügieenis. Kuid isegi selle, võrdlemisi odava variandi eest Peab 41-aastane britt välja käima 1000 inglise naela ehk 1140,38 eurot.

«Kogu see asi on muutunud absurdseks naljaks,» ütles Liverpooli fänn CNN Spordile. «Me peame lahkuma Liverpoolist kell 2 pealelõunal, sõitma Kenti, minema seal Eurostari rongi peale, sõitma läbi kanali Prantsusmaale, sealt Belgiasse, Hollandisse, Saksamaale – ööbima Berliinis – ja läbi Poola Ukrainasse,» rääkis ta.

Ka Ukrainas ei ööbi nad Kiievis, vaid hoopis hostelis 100km kaugusel Kiievist, kus nad magavad neli tundi, käivad dušši all ning jätkavad oma teed mängule. «Ma arvan, et ma jõuame Kiievisse kell 8 mängupäeva hommikul ning meie autojuht tahab juba kell 3 hommikul tagasiteele asuda,» kirjeldas ta.

Mõlema jalgpalliklubi fännid on juba esitanud kriitilisi avaldusi ka UEFA-le, kes on kummagi klubi fännidele eraldanud 16 626 piletit, samas kui NSC olümpiastaadion mahutab 63 000 vaatajat. Oma osa kriitikast on saanud ka lennufirmad ja hotellipidajad, kes on selleks ajaks lennupiletite ja majutuse hinnad lakke löönud. Teema on isegi otsapidi jõudnud ka Briti parlamenti.

Näiteks Booking.com'i andmetel läheb 26. maiks ühele inimesele tuba Verhovina hotellis maksma 859 inglise naela ehk ligi 980 eurot. Samas kui 2. juunil on sama toa maksumus vaid 16 inglise naela ehk natuke üle 18 euro.

26. maiks leiab Booking.com'ist ka külaliskortereid, mille eest küsitakse 4226 naela ehk üle 4800 euro. Sellistest kolossaalsetest summadest ajendatuna on terve rida Kiievi elanikke aktiviseerunud sotsiaalmeedias, lubades fännidele oma vabu tubasid ja diivaneid tasuta kasutamiseks.

Nagu eelnevalt juba öeldud, on ka lennupiletid järginud sama trendi. Näiteks Londoni Gatwicki lennujaamast 25. Mail Kiievisse suunduv lend, mis naaseks 27. mail, maksis esmaspäeval SkyScanneri andmetel 1214 naela ehk 1384 eurot. Samal ajal kui edasi-tagasi Gatwicki-Kiievi lend, mis toimuks 2. ja 3. juunil maksab 267 naela ehk üle 300 euro.

Nii Liverpooli kui Real Madridi fännid on vihased, kuna palju lojaalseid fänne ei saa üldse mängu vaatama sõita. Liverpooli fännidele jagati pileteid sisuliselt loosi kaudu, ütleb Roberts, kes on olnud 28 aastat jalgpalliklubi lojaalne fänn.

Tema sõnul küündivad ka mängu piletid üüratutesse suurustesse. «Kui sa otsid internetist Meistrite Liiga pileteid, siis leiab seal neid vahemikus 500-4000 naela (ehk 570-4562 eurot). See on täiesti naeruväärne. See ei ole mitte mingil viisil õiglane hind. See on sisuliselt maks, mida tuleb maksta lojaalsuse ja jalgpalliarmastuse pealt,» kirjeldas Roberts.

Ta märkis, et isegi UEFA kaudu müügil olevad piletid algavad 394 naelast ehk 450 eurost. UEFA ise loodab Euroopa mängusarjade pealt 2017-2018 hooajal teenida 2,35 miljardit eurot. UEFA andmetel on Meistrite Liiga finaalmänguks fännidele ja tavavaatajatele võimaldatud 40 700 piletit.

Fännid on vihased ka mängu asukoha osas, kuna leiavad, et UEFA’l oleks olnud võimalik leida märksa suurem staadium selleks mänguks. «Kui nad oleks valinud ükskõik millise teise koha, mitte Kesk-Euroopa, oleks kõik olnud teisiti,» leidis Nacho Vignote, kes on olnud 18 aastat Real Madridi fänn.