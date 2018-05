Maksuamet koputab suurtele laenajatele varsti õlale

Kes ei tea, millega tegu, siis meeldetuletuseks olgu öeldud, et tänavu 20. aprill oli viimane päev, mil rahvusvaheliste ettevõtete Eesti harud pidid maksuametile esitama deklaratsiooni kõigi laenude kohta, mida nad viimase 9 kuu jooksul emafirmale andnud või tagastanud on.

«Meil on kavas nendega ka peatselt ühendust võtta, et uurida, mis on olnud andmete esitamata jätmise põhjused,» märkis ta. Seni veel maksuamet kellegi poole pöördunud ei ole, kuid lähiajal kavatsevad nad seda teha.

Kuna probleem oli aga endiselt olemas, kehtestaski maksuamet veidi leebema variandi, deklareerimisnõude, mille eesmärk on võidelda efektiivsemalt selle vastu, et välisomanikele kuuluvad kohalikud ettevõtted ei viiks teenitud kasumit maksuvabalt välja.

Viimast on põhjust kahtlustada siis, kui laenu on antud ebamõistlikult pikaks ajaks (üle 5 aasta) ja kui laenul on ebamõistlik tagasimakse graafik. Lisaks äratab kahtlust see, kui tagasimakse tähtaega korduvalt pikendatakse ja kui laenusummat pidevalt suurendatakse. Samuti võib ohutule põlema panna see, kui tütarettevõte ei maksa emafirmale pikk aega dividende, millelt Eesti riigil oleks võimalik tulumaksu saada.