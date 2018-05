Suurtehing: Inbank omandas 100 protsendilise osaluse UAB-s Mokilizingas

Inbanki nõukogu esimehe Priit Põldoja sõnul on Mokilizingas hästi juhitud ja tugeva turupositsiooniga ettevõte, mis sobitub Inbanki strateegiaga laieneda rahvusvahelises perspektiivis. «Inbanki äri muutub tehingu tulemusel oluliselt rahvusvahelisemaks, sest üle poole panga laenuportfellist hakkab asuma väljaspool Eestit,» ütles Põldoja.

Omanikuvahetus ei too Mokilizingase töötajate, klientide ja koostööpartnerite jaoks esialgu kaasa suuremaid sisulisi muudatusi. «Toetame Mokilizingase senise strateegia jätkumist ja investeerime järelmaksu- ja laenuportfelli kasvu. Loodame näha positiivset sünergiat nii Inbanki ja Mokilizingase ülebaltiliste partnerite koostöös kui ka mõlema ettevõtte innovaatilise tehnoloogia rakendamises,» sõnas Põldoja.

Mokilizingas on Leedu turul juhtiv tarbijafinantseerimise toodete pakkuja, omades järelmaksuvaldkonnas ligi 40 protsendi suuruse turuosaga teist positsiooni. Ettevõttel on Leedus üle 2000 partneri, ligi 250 tuhat klienti ja üle saja tuhande aktiivse lepingu. Lisaks Leedule teenindab Mokilizingas strateegilisi partnerettevõtteid ka Lätis. Ettevõttel on 55 töötajat.