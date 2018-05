Luminori peaökonomist: suviselt kuum ärikliima jätkub

«Kui USA puhul on positiivne mõju seotud ennekõike maksumuudatustega, siis euroala tugevat kasvu veab jõulisem sisenõudlus koos tööturu märkimisväärse paranemisega,» kommenteeris Palm, kelle sõnul on geopoliitiliste pingete taustal arenenud riikides tegemist väga tugeva ja pikemaajalist kestlikku kasvutempot ületava majandusarenguga, mis mõjutab positiivselt avatud majandusega riikide nagu Eesti kasvuväljavaadet.

«Sarnaselt nägime Luminori kevadprognoosis käesolevaks aastaks Eestis veel tugevat 3,5 protsendilist kasvu, mille puhul kasvuriskid on üles seoses investeeringute elavnemisega (sealhulgas aktiivne ehitus- ja kinnisvaraturg),» lausus ökonomist.

Eesolevatel aastatel on Palmi sõnul oodata aga Euroalas, sealhulgas ka Eestis, juba mõõdukamaid kasvutemposid, mis peegeldavad majanduste jõudmist küpsemasse kasvufaasi, mille puhul saavad Euroopa majandused vähem tuge hõive kasvust ja esialgsest investeeringute elavnemisest.

«Kokkuvõttes on tänavu Euroopa ettevõtjate jaoks tegemist jätkuvalt suviselt kuuma ärikliimaga, mille puhul kujuneb väljakutseks mitte niivõrd tellimuste vähesus, vaid kasvav tööjõu puudus. Näiteks globaalse majanduse heast käekäigust võitev Euroopa tippeksportööri Saksamaa tööpuuduse määr püstitab uusi rekordmadalaid tasemeid! Tööpuuduse määr Saksamaal on langenud eelmise majandusbuumi tasemest koguni kaks protsendipunkti madalamale ja seda immigratsiooni taustal. Madala tööpuuduse juures kasvab palgasurve ja see toetab omakorda tarbijate kindlustunnet,» selgitas Luminor Eesti peaökonomist.