Euroopa Liit alustab Austraalia ja Uus-Meremaaga kaubandusläbirääkimisi

Ettevõtlus- ja infotehnoloogiaminister Urve Palo sõnul on juba täna kaubavahetus Austraaliaga märkimisväärne ja kindlasti on vabakaubanduslepingul kaubavahetusele positiivne mõju. «Mõlemad riigid on aga juba praegu Eesti aktiivsed partnerid IKT-valdkonnas ning vabakaubandusleping avaks uusi võimalusi ka Eesti IT-ettevõtetele,» ütles Palo. «Lepingu jõustumisel saaks Eesti ettevõtted Austraalias ja Uus-Meremaal konkureerida samadel tingimustel muude seal tegutsevate ettevõtetega,» lisas minister.