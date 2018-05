Kes võidab transiidisektori mõõnast?

1Partner Kommertskinnisvara juhi Kirill Viguli sõnul kiratseb eriti Vene transiit ja palju selleks tarbeks ehitatud laopindasid on pooltühjad.

«Headel aegadel ehitati palju, suurelt ja kvaliteetselt. Ka hoonete rajamiseks omal ajal laenu andnud pangad vaatavad seda sektorit suurema tähelepanuga,» sõnas Vigul, lisades, et seetõttu on praegu paljud moodsad laopinnad odavalt rendiks või müügiks saadaval.

1Partner juhi sõnul on see soodne võimalus logistikaga tegelevatele ettevõtetele, mille äri läheb hästi. «Mitmed sektorid on heas seisus, näiteks puitmajade tootmine ja eksport Põhjamaadesse, ka metallitööstustel paistab edukalt minevat,» selgitas Vigul, kelle sõnul läheb samuti hästi suurtel jaekaubandusettevõtetel, mis pigem ehitavad oma laopinnad ise valmis. «Seetõttu kasvab laopindade vakants laiemalt ning hinnad korrigeeritakse pigem alla,» kommenteeris kinnisvaraekspert.