Taxify ja Tartu Ülikool ühendavad uute lahenduste nimel jõud

«Taxify koostöö TÜ arvutiteadlastega on kahesuunaline – ühelt poolt pakume meie teadlastele võimalust lahendada probleeme, mis vahetult ja igapäevaselt mõjutavad miljoneid Taxify kasutajaid üle maailma, teisalt saame arvutiteadlastega koostöös sündinud tulemusi kohe praktikas rakendada. Kuna meie tehnilised väljakutsed on ainulaadsed, on ka lahendustel akadeemiline väärtus. Soovime uusi teadmisi jagada kogu erialase kogukonnaga,» selgitas Taxify arendusmeeskonna juht Rain Johanson.