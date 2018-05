Swedbank: järgmine majanduskriis on Baltimaadele vähem valuline

«Kui järgmine kriis tuleb, on mullid palju väiksemad, tasakaalustamatust on vähem ja langus on palju väiksem. Majapidamised laenavad vähem ja võlatase on madalam. Järgmine kriis ei tule nii valuline,» sõnas ta.

Kazāks märkis, et hoolimata majanduskasvu aeglustumisest on Baltikumis äriusaldus kõrge. «Optimism on teenuste sektoris väga kõrge. Tööstus ja majapidamised on optimistlikud, nad investeerivad ja kulutavad rohkem,» lausus ökonomist, märkides, et tulenevalt maailmamajanduse headest oludest on jõuliselt kasvamas ka eksport ning tööjõuturg on heas olukorras.