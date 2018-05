Seakatku hirm on taandunud: HKScan Estonia tegi sealihamüügi rekordi

HKScan Estonia juhatuse esimehe Anne Mere sõnul on hea tõdeda, et seakasvatuse maht on Rakvere Farmid süsteemi kuuluvates farmides taas tõusuteel ja see on andnud võimaluse suurendada ekspordimahtusid.

«Eesti seakasvatuse jätkusuutlikkuse seisukohast on kriitilise tähtsusega meie tööstuste võime eksportida sealiha mahus, mis tagaks tootmise efektiivsuse. Ainult efektiivsena suudame säilitada turuosa ning isevarustatuse koduturul. Kui pole tugevaid kohalikke tapamajasid ja lihatööstuseid, siis marginaliseerub ka seakasvatus,» ütles Mere.

HKScan Estonia on 2018. aastal eksportinud sealiha kokku kümnesse riiki, nendest suurimad meie lähinaabrite kõrval on sealiha müük Uus-Meremaale ja Norrasse. «Need turud hindavad väga meie sealiha kvaliteeti ja müüginumbrite pidev suurenemine peegeldab seda. Samuti on Lätis kasvanud väärindatud ja bränditud liha müük Rakvere brändi all, millesse oleme viimastel aastatel kõvasti panustanud,» lisas Mere.