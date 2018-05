USA ja Hiina leppisid kokku vastuolulise telekomihiiglase aitamises

Tehinguga kursis olevate allikate sõnul peab tegevuse lõpetanud ja pankroti äärele sattunud ZTE majanduslikest sanktsioonidest pääsemiseks viima oma juhtkonnas läbi suured muudatused ja võib-olla maksma ühendriikidele ka suuri trahve, kirjutab The Wall Street Journal .

Peking on lubanud omalt poolt eemaldada imporditariifid miljardite dollarite väärtuses USA põllusaadustelt. Valge Maja olevat aga siiski rõhutanud, et tegu ei ole kaubandusläbirääkimistega, vaid julgeolekut puudutava teemaga. Selles valguses võivad läbirääkimised veel ka ebaõnnestuda.

USA rahandusminister Steven Mnuchin ja Hiina asepeaminister Liu He leppisid laupäeval toimunud läbirääkimistel kokku, et lõpetavad üksteise kaubandussõja ja tariifidega ähvardamise. Kaubanduskõnelustel jõuti üksmeelele meetmete osas, mis vähendavad oluliselt Ühendriikide kaubandusdefitsiiti.

President Trump säutsus varem sellel kuul, et teeb koostööd Hiina presidendi Xi Jinpingiga, lõpetamaks majandussanktsioonid USAs suuruselt neljandale nutitelefonide müüjale ZTE, mida süüdistatakse illegaalses äris Iraani ja Põhja-Koreaga. Trump võttis ettevõtte suhtes sümpatiseeriva hoiaku ning rõhutas, et «Hiina töökohad on ohus» ja lubas käskida kehtestatud sanktsioonid lõpetada.