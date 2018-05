Mainekas tarbijaajakiri jättis Tesla Model 3 oma soovitusest ilma

Mainekas USA tarbijaajakiri Consumer Reports jättis peale proovisõitu Tesla Model 3 oma soovitusest ilma, tuues välja, et autoga on küll lõbus sõita, kuid elamust varjutavad «suured vead». Consumer Reports'i soovitused on nii tarbijate kui autotootjate seas väga hinnatud.