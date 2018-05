Oleg Ossinovski tõstaks kõvasti rongide ja autode piirkiirusi

Ossinovski sõnul on tal Euroopa Liidu toel rajatava Rail Baltic raudteeühenduse kohta etteheiteid, kuna see ei ole tema sõnul praegu kavandatavast projektist piisavalt kaasaegne. «Me ei projekteeri tänapäevast raudteed, vaid eilse päeva raudteed. Me projekteerime isegi üleeilset päeva,» ütles Ossinovski Postimehele antud intervjuus.

Ossinovski sõnul arendasid reisirongid Prantsusmaa raudteedel 380 kilomeetrist tunnikiirust juba 1983. Aastal. «Aga meie kavandame aastaks 2025 raudteed, kus rongide keskmine kiirus on 240 kilomeetrit tunnis. 400 kilomeetrine tunnikiirus on rongi jaoks täiesti normaalne!“ rääkis ettevõtja. „Mis vahe seal on, kas sõita Tallinnast Tartusse poole tunni või tunniga? Lisaks on reisijaid vähevõitu. Aga sõita rongiga Tallinnast Riiga tunni või pooleteise tunniga, on juba hoopis teine asi,» lisas Ossinovski.

Ta nimetas sarnaseks «absurdsuseks» seda, et kalli raha eest korda tehtud maanteedel on kehtestatud autode piirkiiruseks 90 kilomeetrit tunnis. «90 kilomeetrit tunnis saab sõita ka metsas puude vahel kruusateel. Kui me investeerime uutesse teedesse, siis tõstame piirkiiruse kasvõi 150 peale,» rääkis Ossinovski.

Ettevõtja sõnul usub ta Rail Baltica tulevikku juhul, kui ehitatakse kiire võimekusega raudtee ning inimesed eelistavad pikemaid vahemaid läbides reisironge autodele. «Tallinnast Berliini me muidugi sõitma ei hakka. Varssavisse ka mitte, lennukiga saab kiiremini. Aga Riiga me sõidame. Ja Riia elanikud sõidavad Vilniusesse. Ja Vilniuse elanikud Varssavisse. See on normaalne loogika. Ja lisaks inimestele liiguvad kindlasti seda raudteed mööda ka kaubad,» märkis Ossinovski.