Olerexi omanikud ostsid Tartus endise ööklubi

Tartu arhitektuuri ja ehituse osakond andis 27. veebruaril ehitusloa Turu tänav 21 asuva ööklubi lammutamiseks. Osakonna juhataja Tõnis Arjus ütles mullu Tartu Postimehele, et hoone uus omanik on hinnanud maja seisukorda selliseks, et sinna ei saa olemasoleva hoone pinnalt kaasaegset ärihoonet ehitada ning seega tuleb see lammutada.