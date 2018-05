Inimesed ei julge maksuvaba tulu kasutada

Reformi oodatust väiksemale mõjule viitas esimena SEB ökonomist Mihkel Nestor, kes tõdes küll, et põhjapanevate järelduste tegemiseks on veel natuke vara, ent kui vaadata veebruari ja märtsikuu jaekaubanduse statistikat – sel perioodil oleks pidanud maksureformi mõju juba avaldunud olema –, siis erilist kasvu pole märgata, vahendab Äripäev .

Ka rahandusministeeriumi andmed viitavad, et inimesed deklareerivad tului pigem tagasihoidlikult. Maksuameti andmetel on veebruarist oodatust rohkem ja vähem maksuvaba tulu tasunute saldo 18 miljonit eurot – oodatust rohkem on maksu tasunud umbes 210 000 inimest kuus ehk kokku üheksa miljoni euro väärtuses, samas kui oodatust vähem on tasunud kuus keskmiselt 36 000 inimest umbes kolme miljoni euro ulatuses.