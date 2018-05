Töötukassa võtab 11 miljoniga sihikule töötud, kes ei räägi eesti keelt

Eesti keele koolituse partnerite leidmiseks kuulutas töötukassa välja riigihanke «Eesti keele koolitus vene keele baasil», mille eeldatav maksumus on ligi 11 miljonit eurot. Selle summa eest saavad järgmisel neljal aastal eesti keele koolitust üle 6000 inimese.

Töötukassa juhatuse esimehe Meelis Paaveli sõnul on see mahukaim Eesti keele koolituse hange, mis Eestis on läbi viidud. «Sellest investeeringust saavad kasu tuhanded riigikeelt õppivad inimesed, aga kindlasti ka kogu tööturg,» lisas Paavel.