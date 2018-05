PRFoodsi esimese kvartali käive kasvas aastaga üle saja protsendi

Kalakasvatuse esimese kvartali ümberhindluse mõju oli samalaadne võrreldes aasta lõpuga vaatamata sellele, et vikerforelli hind langes 17,9 protsenti aasta baasil. Lõhe hind on samas tõusnud 16,6 protsendi võrra aasta baasil

Ettevõte kulubaas on muutunud efektiivseks peaaegu kõikides kulukategooriates, väike tõus toimus olnud tööjõukuludes. Ettevõtte teatel oli tööjõukulude kasv oli planeeritud ja tulevikus keskendutakse rohkem automatiseerimisele ja efektiivsusele.

PRFoodsi juhtkond on positiivselt meelestatud finantsaasta lõpu osas. Ettevõte restruktureerib oma müüke Soomes peale Trio Tradingu ühe olulisema hulgimüügikliendi lahkumist, kuid me oleme optimistlikud, et suudame selle käibe taastada otse lõpptarbijale juba paremate marginaalidega.