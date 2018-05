Tuletame meelde: mis asjaoludel sai Joona Saluveer riikliku postifirma juhiks?

Postimees avaldab fragmendi 3. märtsil 2017 avaldatud loost.

«Eelmise aasta novembris tollane nõukogu – mis suures plaanis on samad inimesed, kes tänagi –, olles väga rahul Aavo Kärmase tööga, kinnitas tema jätkamise järgmiseks perioodiks,» rääkis 2014. aasta keskpaigani Eesti Posti nõukogusse kuulunud ja seda ka pikalt juhtinud reformierakondlasest ettevõtja Meelis Atonen 2017. aasta märtsi alguses.

«See ei meeldinud proua ministrile ja seepeale ta sundis, et tuleb konkurss teha.» Atoneni sõnul ei olnud nõukogu liikmetel kuni Palo sekkumiseni Kärmasele mitte mingisuguseid etteheiteid.

Küsimuse peale, mis olid peamised põhjused, mis tingisid Eesti Posti senise juhi väljavahetamise, vastas Palo, et teda paneb see küsimus imestama.

«Arvasin, et ka ajakirjanikud pooldavad riigiettevõtete avatud juhtimist. Viimane eeldab loomulikult, et ettevõtete juhid leitakse avaliku konkursi korras. See on põhimõte, millest ma ei kavatse loobuda. Nii lihtne see ongi,» märkis mullu novembris ametisse asunud minister.

Palo lisas, et ilma avaliku konkursita ei ole võimalik ette teada, kas või kes on ametikohast huvitatud. «Mina toetan Eesti Posti nõukogu tehtud otsust igati,» lausus ta.

