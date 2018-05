Lõunanaabrite lennuäri õitseb: airBalticu reisijate arv aina kasvab

«Möödunud aprill on lennufirma kogu ajaloos üks edukamaid ning see annab meile tugeva põhjuse oma tööga rahul olemiseks. Tuues edasisi paralleele lennufirma arenguga, ütleksin, et võrreldes kümne aasta taguse aprilliga lennutasime möödunud kuul lausa kaks korda rohkem reisijaid,» kommenteeris airBalticu juhatuse esimees Martin Gauss.