Vaid napilt aasta ametis olnud Omniva juht vallandati

«Nõukogu kutsus Joona Saluveeri juhatuse esimehe kohalt tagasi seoses erinevate nägemustega ettevõtte tulevikustrateegiast,» ütles Omniva nõukogu esimees Bo Henriksson pressiteates. «Ühtne arusaam ja sujuv koostöö on aga praegu väga oluline, kuna sektori kiire arenguga kaasaskäimiseks seisab Omnival ees mitmete muudatuste juhtimine ja suurte projektide elluviimine.»

Vastavalt riigiettevõtete juhtimise heale tavale korraldatakse juhatuse esimehe kohale avalik konkurss, mis kuulutatakse välja sügisel. Seni täidab juhatuse esimehe ülesandeid ettevõtte juhatuse liige Ansi Arumeel, kellel on selleks nõukogu täielik toetus.

Omniva kontserni põhitegevusala on posti-, logistika- ja infologistikateenuste osutamine ning e-arvete käitlemine. Lisaks emaettevõttele AS Eesti Post kuuluvad kontserni tütar- ja sidusettevõtted. SIA Omniva ja UAB Omniva LT, mis osutavad pakiautomaadi- ja kullerteenust Läti ja Leedu turul. AS-i Maksekeskus tegevusala on makselahenduste pakkumine e-kaubandusega tegelevatele ettevõtetele Baltikumis. Post11 pakub e-kaupmeestele rahvusvahelisi logistilisi terviklahendusi kaupade kättetoimetamiseks üle kogu maailma.