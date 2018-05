Oleg Ossinovski: Eesti transiidi kuldaeg on igaveseks läbi

-Mu esimene küsimus on väga lihtne, aga võib-olla ka keeruline. Mis ikkagi juhtus, et 11 aastat pärast pronksiööd kaubavedu Eesti raudteel ei kasva sellises mahus nagu Lätis või Leedus?

Esiteks on teil ebatäpsed andmed. Ka Läti raudteel on transiit vähenenud.

Leedus on asjad korras, vahest isegi veidi kasvab, aga need on Valgevene kaubad.

Esimene on loomulikult see, et kaupade olemus on muutunud. Nafta liigub üha rohkem torujuhtmeid mööda, see oli kunagi üks põhilisi Baltimaid läbivaid kaupu. Seda transiiti on raudteede kaudu lihtsalt vähem.