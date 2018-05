Tallink võitis Aasia suurimal turismimessil Hiina turismiauhinna

«Hiinast ja ka mujalt Aasiast pärit turistide osakaal on Tallinki laevadel viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud ning oleme seetõttu Läänemere suurima laevafirmana mugandanud ka oma teenuseid selliselt, et pakkuda ka Aasia klientidele kõige paremini sobivaid teenuseid ja reisimugavust,» kommenteeris Tallink Grupi juhatuse esimees Paavo Nõgene.

Paavo Nõgene sõnul on Tallink järjepidevalt kõikidel oma liinidel panustanud teenuste arendamisse, mis on suunatud sealhulgas Hiinast ja teistest Aasia riikidest pärit turistide nõudmiste rahuldamiseks ning just neid erinevaid algatusi CTW auhinnaga ka tunnustati.