Oleg Ossinovski sõnul tuleks riigiettevõte EVR Cargo kinni panna

„Eestis oli palju raudteetransiidi ettevõtteid, kuid EVR Cargo tappis neid kõiki. Ta ise ei ole täna ka elus ja ilmselt läheb peagi pankrotti,“ rääkis Ossinovski intervjuus, mille täisversioon ilmub teisipäeval Postimehes.

„Meie, eraettevõtjad, maksime iseenda maksudega kinni oma konkurendi tegevuse. See on ju ajuvaba!“ Tema sõnul oleks tulnud riigifirmast lahutatud EVR Cargo kinni panna, maha müüa, annuleerida või „ära hävitada“.

„Kui riigiettevõte on konkurentsiturul, siis ei ole ju konkurentsi! Ta lihtsalt üritab kõiki teisi lämmatada, mida ta ka teeb. Ja nüüd on meil kaelas selline probleem: eraldamine oli õige, aga konkurentsi ei tekkinud,“ ütles Ossinovski. „Meil on nüüd tekkinud selline vigane turg, kus keegi on monopol aga tegelikult monopoli ei ole“. Ossinovski lisas, et tänase valitsuse juhtpartei Keskerakond ei hakka mitte kunagi mitte midagi müüma.

„Sest nad on vasakpoolsed ja tahavad, et võimalikult palju oleks riigi oma,“ sõnas ettevõtja. Tema sõnul võib selline suhtumine viia kurbade tulemusteni, kuna riiklikul logistikafirmal on riigi rahaline tagatis ja neil puudub seetõttu huvi äri ajada ja areneda.

EVR Cargo on riiklik aktsiaselts, mis tegeleb raudtee kaubavedude, vagunite rentimise ja veeremi hooldamisega. Ettevõtte käive on üle 50 miljoni euro.