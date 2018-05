Creative Mobile’i looja Funtikov räägib suhtlemispidude piinadest

«Osa minust ütleb, et sinna on kindlasti mõtet minna. Mõnikord on nii, et vaid üksainus kohtumine võib su maailma pea peale keerata – miks ometi säärane võimalus maha magada? Teine osa minust ütleb aga, et ilmselt ei juhtu midagi huvitavat, parem on kas puhata või keskenduda põhitegevusele, et suuta teha paremaid otsuseid ja lõppkokkuvõttes luua paremaid tooteid,» arutles Funtikov Äripäeva arvamusloos.