Eesti tippjuhid: palganumber võiks olla avalik

Eesti parimaks juhiks valitud Circle K Eesti juhi Kai Realo sõnul on palk teatud mõttes juba praegu avalik, sest palga edetabeleid tehakse ja kui neid juba tehakse, siis oleks mõistlikum, et juhi palk oleks avalik, vahendab Äripäev . «Nende tuletamine võib tuua kaasa palju hullemaid tulemusi: tõlgendatakse mingeid numbreid valesti ja inimesed saavad asjast valesti aru,» selgitas Realo.

«Juhile makstav palk ja see väärtus, mis ta loob, peavad olema väga heas korrelatsioonis ja see peab olema nii iseendale kui ka avalikkusele selgitatav,» sõnas Eesti Energia juht Hando Sutter, kelle sõnul juhtide palgast saladust tegema ei peaks ning sellest olulisem on debatt selle üle, miks juhi palk on just selline, nagu ta on.