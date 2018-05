Välisasjade komitee: Suurbritannia pigistab räpase Kremli raha ees silma kinni

«Ühendkuningriikide hädine reaktsioon näitab, et me ei julge neid peatada. Londoni turud aitavad Kremlil jätkuvalt oma plaane ellu viia,» kirjutas välisasjade komitee esimees Tom Tugendhat ajalehes Sunday Times, rõhutades, et Putini räpane raha toob pealinnale küll majanduslikku kasu, kuid kokkuvõttes on kahju riigi välispoliitilistele huvidele teenitud kasust palju suurem.