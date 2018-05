Ministeerium vastas «Kodutunde» tegijatele: töötame iga päev, et liikluses ohutum oleks

Majandus- ja kommunikatsiooniministeerumi transpordi asekantsler Ahti Kuningas kirjutas esmalt Nilovile, et nad avaldavad sügavat kaastunnet traagiliselt hukkunud Signe Lahteina perele ja lähedastele. «Iga liikluses hukkunu on korvamatu kaotus. Erinevad ametkonnad töötavad süsteemselt iga päev selle nimel, et liiklusohutus paraneks järjepidevalt,» lisas ta.

Kuningas tõi näiteks valitsuse poolt kehtestanud liiklusohutusprogrammi 2016-2025 ja selle rakendusplaani, mille lõppeesmärgiks on säästa aastatel 2016-2025 vähemalt 254 inimelu. Rakendusplaan näeb igaks aastaks ette kümneid erinevaid ohutusalaseid tegevusi.

Asekantsler jätkas, et valdkondlikes tegevustes, nii igapäevases töös kui pikemaajalistes tegevuskavades, lähtutakse esmajärjekorras eesmärgist minimiseerida inimeste hukkumise ja vigastada saamise riske. «Teedevõrgu ohutumaks muutmise tegevuste raames hindab maanteeamet iga teelõiguga ohtlikkust, tegemist on riskihinnanguga, mille seostamine «planeeritud hukkunute arvuga» oleks täiesti kohatu,» vastas ta Nilovile küsimusele.

Edasi luges ametnik üles töös olevaid ja planeeritavaid projekte: hetkel on käimas Kose-Ardu ning Ardu-Võõbu lõigu ehitus ning peagi algab ka Võõbu-Mäo lõigu ehitus. «Selle tulemusel on 2022. aasta lõpuks võimalik sõita Tallinnast Mäoni mööda neljarajalist maanteed. Lisaks valmib 2018. aastal Põltsamaa-Tartu vahelisel lõigul möödasõidualade ehitamine, mis aitab samuti suurendada liiklusohutust,» loetles ministeerium

Lisaks on ministeerium koostöös maanteeametiga kavandanud veel mitmetele maantee lõikudele möödasõidualade ehitamise, mis aitaks suurendada liiklusohutust, kuid nende ehitamise täpsem ajakava sõltub suuresti riigi eelarve võimalustest ja vastavalt riigiteede hoiu tulevasest rahastamisest, lõpetas Kuningas oma kirja.

Ministeeriumi kiri oli vastuseks Kristi Nilovi 20. aprillil saadetud kirjale, mille avaldame järgnevalt täismahus:

«Austatud Peaminister ja Vabariigi Valitsus! 22. märtsi õhtul juhtus traagiline liiklusõnnetus Tallinn-Tartu maanteel Adaveres, kus sai üliraskelt vigastada Kodutunde saatejuht Signe Lahtein, kes 02.04 saadud vigastustesse suri! Signest jäi maha kaks alaealist last ja abikaasa.

Pool Eestit elab sündmust raskelt üle, koolides tehakse leinaseisakuid, Kodutunne on sügavas leinas ja nõutu! Oleme saanud kümneid tuhandeid kirju ja kaastundeavaldusi, mis näitab, et Signe läks Eesti rahvale väga korda. Eesti Riik avaldab üldiselt teistele riikidele kaastunnet kui mingid õnnetused juhtuvad kuid oma rahvale ei ole toetust veel siiani avaldanud!? See on päris huvitav ja näitab üles selget hoolimatust oma inimeste suhtes!

Siinkohal on mul ühtlasi teile konkreetsed küsimused.

Millal saab Tallinn-Tartu surmamaantee turvaliseks neljarealiseks maanteeks? Tegemist on siiski ülitiheda põhimaanteega, kuhu ei julgegi sõitma minna, sest see on iga kord justkui sõtta minek! Kui palju inimesi olete planeerinud järgnevatel kuudel ja aastatel sellel maanteel surema? Kelle surm antud maanteel võiks olla see, kus te hakkaksite tõsiselt tegutsema? Kui palju on inimelu väärtus meie riigis? Antud juhul on Eesti kaotanud väga väärtusliku inimese, kes lõi atiivselt kaasa riigi paremaks muutmisel!

Kas olete kursis kuidas Eestimaa maapiirkondades inimesed, eelkõige lapsed elavad? Kas teate, et paljudel lastel ei ole oma voodit, wc-d, õppimis-kohta, sooja vett ning kooliekskursioonidest ei saa kunagi osa võtta?