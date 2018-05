Kellele ja kui palju peaks jätma jootraha?

BusinessInsider koostas USA tavade järgi terve rea soovitusi, kui palju võiks erinevatele töötajatele jootraha jätta, et neid piinlikke segadusehetki vähendada.

USAs jäetakse restoranis tippi üldiselt ca 18 protsenti arvest. Baarimeestele aga kas üks dollar joogi kohta või 15 protsenti arvest. Samas, kui ostad toidu kaasa, siis maksad tippi ainult juhul, kui ports on kas eriti suur või üritatakse sulle muul moel muljet avaldada.

Hotelli retseptsioonis on standardtip viis dollarit juhul, kui oled saanud mingi lisateenuse. Kui tegu on erilise teenusega, on sobilik jätta ka kuni 20 dollarit. Hotelli toateenijale jäta kaks dollarit öö eest. Kui tellid midagi tuppa, näiteks süüa või šampanjat, anna lisaks arvele viis dollarit.