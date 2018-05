Tallinna börsi IPOde head, halvad ja inetud

Meie esimese börsibuumi ajal 1990ndate lõpus tekkis vahepeal tunne, et aktsiate avalikul esmaemissioonil osalemine garanteerib investoritele igal juhul suure tulu. Nii kui uus ettevõte börsile tuli, ei olnud küsimus mitte selles, kas aktsia hind on mõne nädala või kuu pärast tõusnud, vaid pigem selles, kas tõus tuleb mitukümmend või mitusada protsenti. Paraku ei kestnud see aeg kuigi kaua – veidi enam kui aasta pärast Tallinna börsi asutamist toimus juba meie esimene börsikrahh ning mitmeid toonaseid superettevõtted kadusid sama kiiresti kui olid varem tõusnud.