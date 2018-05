Raju bitcoini-pidu: paljad naised, šampanja ja kokaiin

Kell kaks öösel on ööklubi ukse taga pikk, peamiselt meestest koosnev järjekord. Kuna tegu on burlesque-tantsu etendusi pakkuva kohaga, siseneb samal ajal ka tantsijanna kuldsetel stilettodel.

Suur osa neist järjekorras seisvatest meestest saabus just ürituselt kruiisilaeval, kus muuhulgas loositi välja ka paar Aston Martinit. Enne seda aga olid nad kõik kiiresti kasvaval krüptovaluutade konverentsil, millest seekord võttis osa 8500 inimest.

Nüüd on nad tulnud ööklubisse, et tõeliselt lõõgastuda. Klubis sees, kus pilte ei tohi teha, jagavad seksikas aluspesus naised laudadele viina- ja šampanjapudeleid ning laval tegelevad kaks paljast naist üldise heakskiidu ümina saate üksteise kehaga.

Meeleolu on ülev ja sellele lisavad veelgi jõudu juurde siin-seal vilksatavad kokaiinikotikesed. Paljud neist inimestest on saanud rikkaks alles viimastel aastatel. „Krüptovaluutaga rikkaks saamine on midagi, mida keegi poleks oodanud,“ räägib üks ööklubi külalistest. „Me ei teinud seda äri raha pärast. Pigem tegime seda, mida tegime ja äkki oli meil hunnik raha.“