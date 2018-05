Transferwise’i asutaja: Eesti ärimeestel on automüüja suhtumine, et tõmbame kliendile mütsi pähe

Hinrikus esines reedel Pärnu Juhtimiskonverentsil, kus ta oli laval koos Aasta parimaks juhiks pärjatud Circle K Eesti juhi Kai Realoga. Moderaator Vahur Kersna pani Hinrikuse esmalt olukorda, kus palus tal ette kujutada seda, kui hästi suudaks start-up firma kogemusega mees Circle K tanklaketi sugust ettevõtet juhtida.

«Kui ma pean tegema Kai tööd, siis see lõppeks rongiõnnetusega,» ütles ta. «Ma peaks seal vähe vastu, kuna ma olen väga kannatamatu. Seal peab tegema liiga palju asju, mis tunduvad jaburad,» rääkis ta.

Üleüldse möönis ta, et tal pole otsest ambitsiooni olla tippjuht. «Arvan, et ma olen isegi halb juht. Aga ehitaja olen hea. Juhina töötamine pole kunagi mu otsene eesmärk olnud. Olen pigem samm-sammult edasi liikunud ja olulisi ja vajalikke asju tahtnud teha,» rääkis ettevõtja.

Moderaator Kersna küsis Hinrikuse käest, et missugune paistab temasuguse rahvusvahelise mehe jaoks Eesti, missugused on meie võimalused ja kuhu me liigume. Hinrikus vastas, et ühelt poolt võiks Eesti olla nagu Singapur, mis on maailma üks edukamaid riike. Teiselt poolt on maailmas palju kohti, kuhu keegi ei taha minna. «Eesti on seal kuskil vahepeal,» arvas mees.

«Minu vaatepunkt on kindel: peame jõudma teadmistepõhise ühiskonnani, mis on avatud ja muu maailmaga tihedalt seotud.» Kui ta aga vaatab, kuidas Eestis «poliitilist pitsat» tehakse, on Singapuri mudelini jõudmine keeruline. «Fookus on ärapanemisel ja sisevõitlustel. Ma ei loe Eesti lehti kogu aeg, aga kui loen, siis on jälle mingi altkäemaksuskandaal.»

Lisaks andis noorema põlve tehnoloogiaettevõtja Hinrikus karmi hinnangu Eesti ettevõtetele. «Kui me vaatame Eesti ettevõtteid, siis tegelikult oleks meil vaja väga palju paremaks minna teeninduskultuuri ja professionaalsuse mõttes. Tihtipeale mulle tundub, et Eestis on ettevõtteid, kus on automüüja suhtumine, et prooviks oma kliendile mütsi pähe ja edasi minna, arvates, et ega ta nagunii enam minult kunagi ei osta,» kirjeldas ta.

Mis aga Hinrikusele meeldib, on eestlaslik otsekohesus. «Välismaalastele on otsekohesus harjumatu, aga hiljem võib see vägagi nauditavaks muutuda. Võtke kasvõi keskmine Rootsi ettevõtte nõukogu koosolek, kus vaadatakse üksteisele otsa, veeretatakse palli, aga midagi ei juhtu,» rääkis ta.

Ettevõtja leiab, et eestlaslik otsekohesus ja jäärapäisus on väga suur trump, lisaks me oleme ettevõtlikud. «Küll aga seetõttu on meie poliitikutel halb maine, kuna nemad üritavad olla need, kes nad pole. Siis kukubki välja halvasti,» leidis Hinrikus.

Taavet Hinrikus asutas koos Kristo Käärmanniga 2011. aastal rahvusvahelisi rahaülekandeteenuseid pakkuva idufirma TranferWise. Ettevõte on tänaseks investeeringutena kaasatud 397 miljonit dollarit.