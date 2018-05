Putin: Venemaa jätkab gaasitarneid läbi Ukraina

"Me jätkame gaasitarneid (läbi Ukraina) nii kaua, kui nad on majanduslikult õigustatud ja majanduslike toimijate jaoks teostatavad," ütles Putin Sotšis ühisel pressikonverentsil Saksa kantsleri Angela Merkeliga.

Merkel ütles, et "Ukraina rolli transiitriigina tuleks säilitada ja Saksamaa on valmis etendama selles oma rolli".

Kantsleri sõnul näeb Saksamaa Nord Stream 2 küll äriprojektina, kuid "on muid elemente, mistõttu peame mõtlema tagatistest Ukrainale".

Venemaalt Saksamaa rannikule kulgev Nord Stream 2 hakkab toimetama maagaasi Venemaalt Kesk-Euroopasse. Gaasijuhtme pikkus on 1230 kilomeetrit ja see jookseb piki 2012. aastal valminud esimese Nord Streami gaasitoru trassi.

Gaasitorude võimsus on 55 miljardit kuupmeetrit maagaasi aastas. Kui kõik load kätte saadakse, algab gaasitrassi merepõhja paigutamine juba sel aastal ja juhe peaks kasutusvalmis olema 2020. aasta algul.

Saksamaa on projekti pikka aega toetanud, kuid Merkel möönis aprillis, et Nord Stream 2 ei saa rajada ilma tagatisteta Ukrainale. Kiiev on seni lükanud tagasi Vene riikliku gaasikontserni ettepanekud, mis vähendaksid läbi Ukraina transporditava gaasi mahtu.

Venemaa on varasemate hinnatülide käigus katkestanud gaasitarneid Ukrainale, häirides sellega tarneid mitmesse Lääne-Euroopa riiki.

Mitmed Euroopa Liidu liikmesriigid, nende seas Baltimaad ning Euroopa Komisjon on seisukohal, et Nord Stream 2 pole kooskõlas Euroopa energialiidu eesmärkidega ja ei aita mitmekesistada tarneallikaid. Kriitikute hinnangul on projekt poliitiline ning suurendab Euroopa sõltuvust Vene gaasist.

USA ähvardas neljapäeval kehtestada Nord Stream 2 seoses sanktsioonid. USA abivälisministri asetäitja Sandra Oudkirk ütles Berliinis, et USA on Nord Stream 2 vastu, sest see võib suurendada Venemaa "kahjulikku mõju" Euroopas.