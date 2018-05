Uuring: traditsiooniline haridussüsteem vähendab inimeste loovust 20 protsenti

Professori kinnitusel ei ole loovus midagi abstraktset või majanduslikus mõttes pehmet, vaid väga konkreetne ja mõõdetav fenomen. «Loovust saab ajus pildistada. Meie uurimisrühma liikmed on PET-skaneeringuga, mis jälgib aju elektrilist aktiivsust, uurinud rutiinsete ja loovate tegevuste erinevust. Rutiinsete tegevuste puhul aktiveerusid ajus kogu aeg samad ajurakkudevahelised seosed - piltlikult öeldes käivitus kogu aeg sama vooluahel. Loova mõttetöö ajal aktiveerusid erinevad ajurakud ja sündisid uued seosed - see näeb välja nagu äikesetorm, mille käigus tekivad neuronite vahele täiesti uued ühendused,» tõi Penaluna välja.

Interdistsiplinaarsete ettevõtlusuuringutega tegeleva professori sõnul on tuupimisele ja ühele ainsale õigele vastusele keskendunud haridussüsteem seetõttu ka majanduslikult otseselt kahjulik. «Igasugune rutiinne töö on esimene, mis automatiseeritakse. See üks ja sama korduv niiöelda vooluring ajus on miski, mida saab ka masinat tegema panna. Uudsete seoste äiksetormi suudab tekitada ainult elav aju, mitte arvuti. Kui me ei arenda koolis loovust, siis me ei soosi ettevõtlust ja riskime õpilaste töötusega,» selgitas külalisõppejõud.