Lennukikütuse hinnatõus veel piletihindades ei kajastu

Lennufirma Nordica esindaja sõnul piletihindade tõusuks veel põhjust pole. Tallinna ning suursaarte vahel lendav Transaviabaltika on tänavu saanud riigilt üle 15 000 euro kerkinud kütusekulude katteks.

Lennufirma Nordica turundus- ja kommunikatsioonijuht Toomas Uibo ütles, et lennukikütuse hind on olnud tõususuunal alates eelmise aasta juunist ja praegu näib, et selline suund jätkub.