Euroopa Liit kavatseb ignoreerida USA Iraani sanktsioone

Euroopa Komisjoni presidendi Jean-Claude Junckeri sõnul on eelnõu eesmärgiks kaitsta Euroopa ettevõtteid, millest paljud on investeerinud peale sanktsioonide lõppu Iraaniga kauplemisse päris palju raha.

USA president Donald Trump teatas sellel kuul, et USA astub välja Iraani tuumaleppest ning kehtestab islamiriigile taaskord majandussanktsioonid, mis tõsteti Obama administratsiooni poolt 2015. aastal. Tuumaleppe eesmärgiks oli hoida Iraani arendamast välja tuumarelvi, kuid Trump leidis, et see on «väga halb tehing.»