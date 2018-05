Eurosaadikud: Komisjon varjab eelarvekavas kärbete tegelikku ulatust

«Neid arve näib iseloomustavat tahe eksitada. Mõned arvud tuginevad 27 liikmesriigil, teised 28 liikmesriigil, mõned on jooksevhindades, mõned püsihindades. Komisjon on kasutanud kõiksugu trikke, mis paneb mu kahtlema selle ettepaneku tõsiseltvõetavuses,» ütles Thomas.

EUObserveri käsutuses olevast parlamendi dokumendist selgub aga, et parlamendi hinnangul on kärped oluliselt ulatuslikumad. Nimelt hindasid parlamendi eksperdid põllumajanduse kärbeteks 15 protsenti, seejuures kärbitakse otsetoetusi 10 protsenti ja maaeluarengu toetamist 25 protsendi võrra.

Parlamendi analüüsis märgitakse, et Komisjon on selgelt väljendanud absoluutarve, kuid olnud eksitav nende võrdlemises praeguse finantsraamistikuga. Teine eelarvekomiteesse kuuluv eurosaadik, Poola Jan Olbrycht, ütles, et kuivõrd Komisjon muutis eelarve struktuuri teeb see võrdlemise võimatuks.