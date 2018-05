Swedbank: Eesti eksporditurg Põhjamaades kasvab

Möödunud aastal vedas Eestist kaupu Soome 1775 ettevõtet (ekspordi aastakäibega üle 130 000 euro) ehk ligikaudu veerand kõikidest kaupu eksportivatest ettevõtetest. Rootsi puhul olid vastavad numbrid 1133 ja 15 protsenti, Norra puhul 1074 ja 15 protsenti ning Taani vedas Eestist kaupu 536 ettevõtet ehk seitse protsenti kõikidest kaupu eksportivatest ettevõtetest.

Ettevõtete arvu järgi on kõigi nelja riigi juures viis suurimat eksporditavat kaubagruppi samad: need on masinad ja seadmed, puit-, plast- ja mustmetalltooted, mööbel ja elektriseadmed.

Soome suunatud kaupade eksport on kõige mitmekesisem

Mida paremini on eksport riikide ning kaupade ja teenuste lõikes hajutatud, seda väiksemad on riskid. Eesti kaupade eksport on kõige mitmekesisem Soome suunal. Möödunud aastal oli Soome ekspordis esimese viie suurima kauba osakaal (1210 kaubast) 21 protsenti, kusjuures kaupade osakaalud olid ühtlaselt jaotunud (näiteks suurima kauba – spetsiifiliste masinaosade – osakaal oli vaid 4,6 protsenti Soome suunatud kaupade ekspordist).

Norra ja Rootsi puhul oli viie suurima kauba osakaal 46 protsenti, sealhulgas oli näiteks mobiilsideseadmete osakaal Rootsi suunatud ekspordis 31 protsenti ja Norrasse ekspordis kokkupandavate ehitiste osakaal 20 protsenti. Eksport Taani oli väga kontsentreeritud – viie suurema kauba osakaal moodustas 61 protsenti sellesse riiki suunatud kaupade koguekspordist, sealhulgas 30 protsenti kaupade ekspordist tuli küttepuidust.

Põhjamaadesse eksporditehingutes kasutatakse valdavalt eurot

SEK-i ja NOK-i vahetuskursil euro suhtes on Rootsi ja Norrasse suunatud ekspordil võrdlemisi tagasihoidlik mõju ja see on pigem seotud konkreetsete kaupadega. Möödunud aastal kasutati eksporditehingutes Rootsiga SEK-i vaid seitse protsenti (eurot aga 92 protsenti), Norrasse ekspordis kasutati NOK-i 11 protsenti ja eurodes toimus 87 protsenti tehingutest. Ekspordis nelja Põhjamaa riiki kasutati möödunud aastal eurot keskmiselt 95 protsenti tehingutest.

Hindade konvergents Põhjamaadega sunnib ettevõtteid tegelema veelgi rohkem tootearenduse ja tootlikkuse tõstmisega

Pikemat aega kestnud tootlikkusest kiirem tööjõukulude kasv on halvendanud Eesti ettevõtete hinnapõhist konkurentsivõimet. Kuigi tööjõukulude ja tootlikkuse kasvu vahe on vähenenud, tähendab see vaid seda, et ettevõtete hinnapõhise konkurentsivõime langus on aeglustunud.

Eesti keskmine hinnatase on tasapisi liikunud Põhjamaade omadele lähemale, kuid vahe on jätkuvalt suur. Kõige enam on Eesti hinnad konvergeerunud Soome hinnatasemega – eelmisel aastal olid Eesti hinnad esialgsete arvestuste järgi 61 protsenti Soome omadest. Kõige kaugemal on meie hinnad aga Norrast – meie hinnad olid möödunud aastal vaid umbes 50 protsenti Norra hindadest.

Kaupade hinnad on keskmistest hindadest ligikaudu 11 protsendipunkti võrra lähemal, teenuste hinnad aga umbes sama palju kaugemal vastava riigi keskmistest hindadest. Pikemas vaates on kaupade lisandväärtus suurenenud, mis kompenseerib vähemalt osaliselt hinnapõhise konkurentsivõime langusest. Hindade konvergents tähendab seda, et Eesti kaupade ja teenuste madalamate hindade eelised vähenevad või on kohati juba kadunud. See omakorda sunnib ettevõtteid tegelema veelgi rohkem tootearenduse ja tootlikkuse tõstmisega.

Eesti oma ekspordi turuosa Põhjamaades suurendanud