Mitte keegi ei taha osta India riiklikku lennufirmat

Lennufirmal on üle seitsme miljardi dollari jagu võlgu ning India valitsus tahab, et uus enamusosanik võtaks sellest enda kanda vähemalt viis miljardit. Võla taga on ligemale 10 aastat kahjumis tegevust ning analüütikute hinnangul kaotab lennufirma järgmise kahe aasta jooksul veel täiendavad kaks miljardit dollart.