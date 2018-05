Eesti Energia hiigeltehing saab teoks

Mitu usaldusväärset allikat on Postimehele kinnitanud, et Nelja Energia müügiprotsess on jõudnud etappi, kus uus omanik on välja valitud. Liisk on langenud Eesti riikliku energiaettevõtte Eesti Energia kasuks. Osapooled ise ei soovi enne tehingu lõpule viimist tulemusi kommenteerida.

Eesti Energia nõukogu esimees Väino Kaldoja ütles, et tal ei ole võimalik teemat kommenteerida. Ettevõtte meediasuhete juht Kaarel Kuusk lisas, et tehingut puudutavaid küsimusi kommenteerivad Vardar ja Nelja Energia. «Eesti Energia võlakirjad on noteeritud Londoni börsil ning kindlasti teavitame vastavalt börsireeglitele, kui on millestki teavitada,» lausus Kuusk.

«Kuniks müügiprotsess veel kestab, ei saa ma seda kommenteerida. See on selliste tehingute puhul tavapärane,» ütles Postimehele Norra ettevõtte Vardar direktor Thorleif Leifsen. Teadupärast kuulub norralastele ettevõttes üle 77-protsendiline osalus.

Norraka sõnul teavitavad nad avalikkust tulemustest alles siis, kui protsess on ametlikult lõpuni jõudnud. Küll aga ei soovinud ta avaldada, millal see täpselt juhtuda võiks. «Hetkel on üsna raske ennustada, kaua see võib veel aega võtta,» märkis ta. Olgu märgitud, et norralastest omanikud olid ka need, kes otsustasid Eesti tütarfirma müüki panna.

Nelja Energia omanike jaotus FOTO: Graafika: PM

Ka Nelja Energia juht Martin Kruus, kellele kuulub ettevõttes 2,4-protsendiline osalus, ütles täna hommikul Postimehele, et ei oska seda kommenteerida. «Kui see oleks nii, siis on meil kohustus teha börsiteade,» märkis ta vaid.

Segadus maaõiguste omandamisega Leedus

Kuivõrd Nelja Energia tootmisüksused ei piirdu ainult Eestiga, tuleb ettevõtte uuel omanikul silmitsi seista ka Leedu tipppoliitiku ja parlamendiliikme Arturas Skardžiuse ümber aasta tagasi lahvatanud korruptsiooniskandaaliga, millega on otsapidi seotud ka üks Nelja Energia viiest tuulepargist Leedus.

Seda kinnitas ka Nelja Energia juht Martin Kruus, kuid toonitas, et seos Nelja Energiaga on seal pigem kaudne. «Tegelikult ei ole Nelja Energia sinna kaasatud. Seal on läbi viidud erinevaid menetlusi ja mitte midagi ametlikku ei ole sealt tulnud,» rääkis Nelja Energia juht.

Tema sõnul on tõsi see, et ühe tuulepargi puhul, mille Nelja Energia ostis Leedus siis, kui see oli veel arendusfaasis, oli arendaja sõlminud maakasutuslepinguid, kus üks maatükk kuulub praegu korruptsioonikahtlusega silmitsi seisva poliitiku abikaasale. «Aga see leping ei olnud seotud selle projektiga, mille meie ostsime, vaid selle arendaja poolt,» ütles Kruus.

Tema kinnitusel on neil seal palju maakasutuslepinguid ja see on vaid üks neist. «Mingisugune kaudne seos on seal olemas, aga mitte midagi kriminaalset või seaduserikkumist seal ei ole,» rõhutas Nelja Energia juht. Ta märkis, et Leedus on peagi valimised tulemas ning selliste seoste loomine on enne seda tavapärane poliitika.