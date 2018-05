Ökonomist: Itaalia riigivõlg võib tuua uue eurotsooni kriisi

«ECB ongi nüüd dilemma ees: kas hakata järgmisel aastal tasapisi oma rahapoliitikat karmistama ehk siis, intressimäärasid tõstma või riskida sellega, et Itaalia ei suuda oma kasvavat võlga refinantseerida ja kutsub halvimal juhul esile uue eurotsooni kriisi. See on ka üheks keskpanga sõltumatuse proovikiviks. Või siis hoopis, komistuskiviks? Ärgem unustagem, et Mario Draghi on ise itaallane," ütles Mertsina Facebooki postituses.