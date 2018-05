Kuuga tuli turule rekordiline arv uusi kortereid

Pindi müügipartner Peep Sooman ütles, et uusarenduste turg on väga aktiivne. «Inimeste elatustaseme tõus ja rahvastiku pidev pealinna juurdevool toetab uute projektide rajamist,» ütles ta. Tema sõnul on positiivne tendents ka asjaolu, et üha rohkem lisandub uusarendusi äärelinnadesse või linnapiiri taha, kus on väljamüügihinnad taskukohasemad ning mis konkureerivad üha rohkem järelturuga.