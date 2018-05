Esimeses kvartalis tegid ettevõtted eraravikindlustuse 1288 töötajale

Kindlustusseltside liidu juhi Mart Jesse hinnangul on eraravikindlustusel palju arenguruumi, arvestades, et Eesti tööturul on ligi 660 000 töötavat inimest. Samas on tema sõnul üha enam ettevõtteid teadvustavad, et neil on võimalik sõlmida töötajate ravikindlustuslepinguid ilma erisoodustusmaksuta. Arvestades defitsiiti riiklikus ravikindlustuse süsteemis, on põhjust uskuda, et lähiaastatel saab eraravikindlustus Eesti elu lahutamatuks osaks, lisas ta.