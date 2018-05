Tulevane astronaut? «Rakett 69» võitja jättis füüsika ja astus sõjakooli

«Muidugi on neid hetki, eriti kui ma istun juba kell kolm öösel kuskil julgestuspostil, vihma sajab ja tuul puhub ja hästi külm ja paha on olla. Vahel siis mõtlen, et miks ma siia tulin ja miks ma seda kõike teen, aga samas on ka põnevaid hetki ja ägedaid momente, kus saab teha tegevusi, mida tsiviilisikuna teha ei saa,» vastas Reinkubjas küsimusele, kas ta on jõudnud oma erialavahetust juba kahetseda ka.

Noormees tunnistab, et füüsikani jõudis ta tegelikult üpris juhuslikult ja mingil määral asus ta seda õppima, sest ta ei osanud muud eriala valida. Ka eestlaste poolt armastatud teadussaates «Rakett 69» osalemine ei olnud ette planeeritud: Reinkubjas võttis saatest osa kursusevenna kutsel.

Pärast saate võitu jõudis aktiivne noormees end tõestada ka ESTcube’i tudengisatelliidi projektijuhina. Vaatamata edule jõudis ta ESTcube’i projekti- ja sihtasutuse juht olla vaid veidi üle aasta. «Kuskil kolmanda aasta teisel semestril ütlesin, et aitab küll, ma rohkem ei jõua, kuna mul on vaja lõpetada,» selgitas Reinkubjas ESTcube’ist lahkumise tagamaid.

Pärast ülikooli lõpetamist endine füüsikatudeng aga enam ESTcube’i ei naasnud. Noormees otsustas senise eriala vahetada hoopis millegi muu ehk sõjakooli vastu. «Vahel ma ikka mõtlen selle peale, et see kosmose asi on selline tuleviku väljavaade. Aga mingid valikud tuleb elus teha,» sõnas noormees, kelle sõnul usub ta ESTcube’i edusse jätkuvalt. «Olen enda jaoks selle lahti mõtestanud nii, et Kaitsevägi on kui omamoodi kindlustuspoliis, mida meil on vaja selleks, et kõike seda teha. Selleks, et oma kosmoseprojekti omada, on meil vaja kaitseväge,» sõnas Reinkubjas.

Noormehe sõnul käis eriala vahetamise mõte tal tegelikult juba kaua aega tagasi peast läbi. «Käisin Siilil ära, siis 2016. ja 2017. aasta Kevadtormil, astusin Kaitseliitu. Sellest sai ülikooli ajal minu hobi,» lausus Reinkubjas, kuidas sõjakooli idee temani jõudis.

Füüsika õppimist mees aga ei kahetse ning leiab, et eriala lõpetamine oli igati mõistlik. «Kui ma oleksin kaks aastat õppinud ja siis pooleli jätnud, oleks see olnud raiskamine. Nüüd mul on see paber olemas ja tegelikult on see paber ju ikkagi oluline, see ei kao mitte kuhugi mitte kunagi,» lausus Tartu Ülikooli vilistlane.