SEB: sulaarahaautomaadi õhkulaskmine on haruldane, kuid väga tõsine asi

SEB Pangakaartide grupi tootejuht Margo Mäits ütles täna Postimehele, et Aravete plahvatuse näol on tegu tõesti üsna haruldase juhtumiga. "Varguse katseks klassifiteeeruvaid rünnakukatseid toimub Eestis automaatide vastu üldiselt 1-2 korda aastas. Peaasjalikult katsed ebaõnnestuvad," rääkis Mäits, lisades, et SEB Pank suhtub sellistesse juhtumitesse, isegi kui tegemist ei ole SEB pangaautomaadiga, alati väga tõsiselt. Iga selline juhtum analüüsitakse läbi ning hinnatakse edasisi riske.

Kirjeldades sularahaautomaatide pommikindlust ütles Mäits, et ATMe on väga erinevaid, aga neid kõiki ühendab suur vastupidavus ükskõik millisele välismõjudele. "Samuti on igal ATMil rida turvanõudeid, mis peavad olema täidetud selle asukohaga, temperatuuriliste režiimide ja teiste tingimustega seoses. Kui kõik tingimused on õigesti täidetud, siis on tegu väga turvalise objektiga," selgitas ta ja lisas, et rünnete õnnestumise tõenäosus on äärmiselt madal.